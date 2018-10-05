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PKK/KCK Propagandası Yapan Şahıs 20 Bin Paket Kaçak Sigara İle Yakalandı

Kayseri'de, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan yattığı cezaevinden çıkan şahıs, yapılan operasyonda 20 bin paket kaçak sigara ile yakalandı. Arama yapılan evde bebek beşiğinin altına dahi kaçak sigara saklandığı belirlendi.

PKK/KCK Propagandası Yapan Şahıs 20 Bin Paket Kaçak Sigara İle Yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandasını yapmak suçundan kaldığı cezaevinden çıkan Ö.Ö.'nün kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri alınan bilgiler doğrultusunda Ö.Ö.'nün evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, bebek beşiğinin altına dahi gizlenmiş vaziyette 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraların 15 bin TL değerinde olduğu belirlendi.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynağı olan kaçak sigara ile mücadelenin Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kararlılıkla yürütüleceğini bildiren yetkililer, konuyla ilgili geniş çaplı araştırmanın başlatıldığını kaydetti.
 

İHA

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