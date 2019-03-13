PÖH’ün Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağları mevkiinde 5 bölgede polis özel harekat ve 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Narkotik ve trafik ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, durdurulan araçlar didik didik arandı.







Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, 393 şahıs ve 134 araç sorgulandı ve 4 araca 813 TL para cezası kesildi. Uygulamada, 1 kişiye kurusıkı tabanca taşımaktan işlem, 2 kişiye de ruhsatsız av tüfeği taşımaktan işlem yapılırken, tabanca ve tüfeğe el konuldu. Ayrıca, 1 kişiye de uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 1 aranan şahısta yakalandı.







Kentte sık sık yaptığı asayiş uygulamaları ile şüphelilere göz açtırmayan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün uygulamalarının devam edeceği bildirildi.

