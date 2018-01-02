POLİS 40 BİN KAÇAK SİGARAYA EL KOYDU

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Kayseri karayolunda yapılan uygulamada, F.B. isimli şahıstan 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan kontroller sırasında A.P.'nin kullandığı araçta yapılan aramalarda ise toplam 37 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Yetkililer, A.P. ve F.B.'nin gözaltına alındığını ve haklarında işlem başlatıldığını bildirdi.