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Polis aranan 379 şahsı yakaladı

Kayseri'de polis ekipleri bir ay içerisinde aranması bulunan 379 şahsı yakalayarak adli mercilere sevk etti.

Polis aranan 379 şahsı yakaladı
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında yakalama ve UYAP aranması bulunan 379 şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildiği bildirildi. Şahıslardan 158'inin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 115 kişi hakkında kayıp müracaatı yapıldığı, bu şahıslardan 101'inin bulunduğu 14 kayıp şahsın bulunması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

İHA

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