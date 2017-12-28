Polis kılığına giren dolandırıcılar tutuklandı

Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi Baruthane Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre N.G.(45), E.G.(39), M.Ş.G. (45), O.Ö.(47), M.G.(33), B.S.(39) yaptıkları plan sonrası ellerinde telsiz ve tabanca bulundurarak kendilerine polis süsü verip besicilik yapan F.G. (62), L.G.(73), İ.G.(19) ve G.G.(22)’nin bulunduğu ikamete girdiler.

Şüpheliler evde arama yaptıkları ve F.G.’nin cebinde bulunan sandık anahtarını zorla alarak sandık içerisinde 500 bin TL para, 34 cumhuriyet altını, 10 çeyrek altın ve 8 burma altın bileziği alarak ikametten ayrıldılar.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde olayın şüphelileri yakalanırken, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda değişik marka ve modellerde tabanca fişeği, şarjörler, tüfekler, bıçak ve muşta ele geçirildi.

Emniyet’teki sorgularının ardından Adliye’ye sevk edilen şüphelilerde N.G.(45) adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, şüpheliler E.G.(39), M.Ş.G. (45), O.Ö.(47), M.G.(33) ve B.S.(39) ‘nitelikli yağma ve gasp’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

İHA

