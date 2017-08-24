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Polise ateş eden 3 kişi yakalandı

Kayseri'de, sivil polislere ateş ederek kaçan 3 kişi yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı. Zanlıların yakalandığını gören vatandaşlar, "Polise ateş edenleri bize verin" diye bağırdı ve yuhaladı.

Polise ateş eden 3 kişi yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde sivil polislere bir otomobilden ateş eden zanlıların kaçtığı öğrenildi. Olay sonrasında balkonda bulunan bir kişinin yaralandığı ve polis ekipleri ile zanlılar arasında kovalamaca yaşandığı bildirildi.
Yaşanan kovalamaca sonrasında zanlılar S.P., C.A. ve M.A. yakalanarak polis otosuna bindirildi. Polis ekipleri zanlıların kullandığı otomobilde inceleme yaparken, çevrede toplanan vatandaşlar, "Polise ateş edenleri bize verin" diyerek tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaşların çoğalması üzerine zanlılar doktor kontrolünden geçirilmek üzere olay yerinden götürüldü.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
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