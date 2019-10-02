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Polisi karşısında görünce 2. kattan atladı

Kayseri'de 12 ayrı suçtan toplam kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, kendisini yakalamak için gelen polisleri karşısında görünce 2. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri suç makinesi şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Polisi karşısında görünce 2. kattan atladı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık', 'tehdit', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma', 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 12 ayrı suçtan toplam 10 yıl 53 ay hapis cezası bulunan, 3 bin 400 TL para cezası ile aranan ve Argıncık bölgesinde hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen Nuri Ç.'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Fevzioğlu mahallesinde bulunan evde olduğunu tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisleri karşısında gören Nuri Ç., 2. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kovalamaca sonucu Nuri Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nuri Ç., cezaevine teslim edildi.
 

İHA

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