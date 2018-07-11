POLİSİN BAŞARILI OPERASYONU İLE YABANCI UYRUKLU İKİ DEAŞ’LI YAKALANDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süredir sürdürülen takip sonucu iki ayrı adreste yapılan eş zamanlı başarılı bir operasyonla , DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyetleri tesbit edilen yabancı uyruklu iki kişi yakalandı. Gözaltına alınan R.E ve A .T nin sorguları sürüyor.



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