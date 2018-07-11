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POLİSİN BAŞARILI OPERASYONU İLE YABANCI UYRUKLU İKİ DEAŞ’LI YAKALANDI

Deaş opeasyonu

POLİSİN BAŞARILI OPERASYONU İLE YABANCI UYRUKLU İKİ DEAŞ’LI YAKALANDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süredir sürdürülen takip sonucu iki ayrı adreste yapılan  eş zamanlı başarılı bir operasyonla , DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyetleri tesbit edilen yabancı uyruklu iki  kişi yakalandı. Gözaltına alınan R.E ve A .T nin sorguları sürüyor.

Kayseri Gündem

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