banner158
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Polisin kovaladığı hırsızlar aracı bırakıp kaçtı

 Kayseri'de 2 gün önce çalınan otomobili, polis ekipleri kovalamaca sonunda durdurdu. Bir evin bahçesine girerek duran otomobildeki 2 kişi kaçtı. 

Polisin kovaladığı hırsızlar aracı bırakıp kaçtı
Edinilen bilgiye göre, hırsızlar 2 gün önce 38 LA 161 plakalı otomobili çalarak kayboldu. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobili Sivas Caddesi üzerinde durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, Sahabiye Mahallesi'ne girerek kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan 2 kişi, Yıldırım Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesine girdikten sonra kaçtı. Polis ekipleri, otomobilde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İHA
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140