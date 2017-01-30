Polisin kovaladığı hırsızlar aracı bırakıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, hırsızlar 2 gün önce 38 LA 161 plakalı otomobili çalarak kayboldu. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobili Sivas Caddesi üzerinde durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, Sahabiye Mahallesi'ne girerek kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan 2 kişi, Yıldırım Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesine girdikten sonra kaçtı. Polis ekipleri, otomobilde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İHA