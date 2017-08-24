Polisten besicilere ‘Sahte para’ uyarısı

Kayseri’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yoğunluk arttı. Ülkenin 4 tarafından Kayseri’de kurulan hayvan pazarlarına gelen besiciler, zaman zaman sahte para ile karşı karşıya kalıyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de, kentin farklı noktalarında kurulan pazarlara giderek, besicilere sahte para konusunda uyarılarda bulunuyor. Oymaağaç mevkiinde kurulan hayvan pazarındaki besicileri tek tek ziyaret eden ekipler, bilgilendirme broşürleri de dağıtıyor.

Sahte parayı nasıl ayıt edeceğini bilmediğini kaydeden besici Tarık Aydın, “Bugün emniyet güçlerimiz gelerek bizleri bilgilendirdiler. Hepsine çok teşekkür ederiz. Bizim ve hayvanlarımızın güvenliğini sağlıyorlar. Ben sahte paranın nasıl ayırt edilip edilmediğini bilmiyordum. Bu sayede dolandırılmaktan kurtulacağız” dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli Başpolis Levent Atakan ise, “Kurban pazarlarında bulunan vatandaşlarımızı sahte para, tırnakçılık yöntemi ile dolandırıcılığa ve hayvan hırsızlıklarına yönelik bilinçlendirme yapıyoruz. Burada biraz önce bir alışverişe şahit olduk. Besici arkadaşlar parayı aldıktan sonra sayıp direk cebine koyuyorlar. Biz vatandaşlarımızdan bunu istemiyoruz. Aldıkları paraları tek tek bakarak ve elleri ile kontrol ederek saymalarını istiyoruz. Zaman zaman sahte para olayları ile karşılaşabiliyoruz. Bizde vatandaşlarımızı mağdur olmaması için sahte para ile gerçek parayı nasıl ayırt edecekleri noktasında bilgiler veriyoruz ve yanımızda bulunan sahte para örneklerini gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

