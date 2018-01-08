POLİSTEN GECE YARISI DEAŞ OPERASYONU

7 Ocak saat 00.00 sıralarında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar neticesinde Suriye uyruklu 25 yaşındaki Muhammad Alhamad ile Cezayir uyruklu Belçika doğumlu 28 yaşındaki Amina Ghezzal yakalandı.
‘DEAŞ Terör örgütüne üye olma’ suçundan gözaltına alınan iki şüphelinin olayla ilgili soruşturmaları sürüyor.
‘DEAŞ Terör örgütüne üye olma’ suçundan gözaltına alınan iki şüphelinin olayla ilgili soruşturmaları sürüyor.
İHA