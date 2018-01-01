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Polisten yılbaşı denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla trafik denetimi yaptı

Polisten yılbaşı denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla trafik denetimi yaptı. 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 50 noktada bin 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, evrak ve alkol kontrolü yapıldı.
Alkollü araç kullananlara para cezası uygulayan ekipler, ehliyetlerine el koydu. 
Denetim esnasında, polis tarafından para cezası kesilen ve ehliyetine el konulan alkollü bir sürücünün, bağlanan arabasında bulunan alkolleri alıp kontrol noktasından uzaklaşması dikkati çekti.
AA
 

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Kayseriİl Emniyet
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