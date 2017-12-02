Reza Zarrab'ın mal varlığına el konuldu

2016 yılında ABD'de gözaltına alınan iş adamı Reza Zarrab, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın jürili duruşmasında tanık olarak ifade veriyor.
ABD ile iş birliği yaparak, daha az ceza almak için ifade veren Zarrab için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mal varlıklarına el konulması kararı verildi.
CASUSLUK SUÇUNDAN MALLARINA EL KONULDU
Savcılık Reza Zarrab hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Zarrab ve irtibatlı olduğu şahısların, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin ettiği ve mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna" dair bilgilere ulaşıldığından mal varlıklarına el koyma kararı alındı.
Mal varlıklarına el konulan isimler arasında Reza Zarrab(Rıza Sarraf) ile Ebru Gündeş'in kızı Alara Sarraf ve 22 kişinin ismi geçiyor.
İSİMLER ŞÖYLE
Rıza Sarraf
Alara Sarraf
Hüseyin Sarraf
Şebnem Sarraf
Can Sarraf
Mehmet İbrahim Burhanettin
Behruz Büyükoğlu
Mehmet Mehdi Culazade
German Ghanbarı Arablou
Hüseyin Karabeyli
Bahram Dargahi Moghaddam
Aydın Harezi
Serdar Güneş
Ali Hosein Zadeh
Göksel Kum
Perviz Leki
Ahmet Saygın
Omıd Mohagilegh Eromi
Moshtaghl Mohammad Ali
Babak Nahani
Hüseyin Nobari
Mohammad Reza
Pashapournıku Ali Polat