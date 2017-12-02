Reza Zarrab'ın mal varlığına el konuldu

2016 yılında ABD'de gözaltına alınan iş adamı Reza Zarrab, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın jürili duruşmasında tanık olarak ifade veriyor.

ABD ile iş birliği yaparak, daha az ceza almak için ifade veren Zarrab için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mal varlıklarına el konulması kararı verildi.

CASUSLUK SUÇUNDAN MALLARINA EL KONULDU

Savcılık Reza Zarrab hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Zarrab ve irtibatlı olduğu şahısların, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin ettiği ve mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna" dair bilgilere ulaşıldığından mal varlıklarına el koyma kararı alındı.

Mal varlıklarına el konulan isimler arasında Reza Zarrab(Rıza Sarraf) ile Ebru Gündeş'in kızı Alara Sarraf ve 22 kişinin ismi geçiyor.

İSİMLER ŞÖYLE

Rıza Sarraf

Alara Sarraf

Hüseyin Sarraf

Şebnem Sarraf

Can Sarraf

Mehmet İbrahim Burhanettin

Behruz Büyükoğlu

Mehmet Mehdi Culazade

German Ghanbarı Arablou

Hüseyin Karabeyli

Bahram Dargahi Moghaddam

Aydın Harezi

Serdar Güneş

Ali Hosein Zadeh

Göksel Kum

Perviz Leki

Ahmet Saygın

Omıd Mohagilegh Eromi

Moshtaghl Mohammad Ali

Babak Nahani

Hüseyin Nobari

Mohammad Reza

Pashapournıku Ali Polat