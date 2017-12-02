Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Reza Zarrab'ın mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el konuldu.

Reza Zarrab'ın mal varlığına el konuldu

2016 yılında ABD'de gözaltına alınan iş adamı Reza Zarrab, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın jürili duruşmasında tanık olarak ifade veriyor.

ABD ile iş birliği yaparak, daha az ceza almak için ifade veren Zarrab için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mal varlıklarına el konulması kararı verildi.

CASUSLUK SUÇUNDAN MALLARINA EL KONULDU

Savcılık Reza Zarrab hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Zarrab ve irtibatlı olduğu şahısların, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin ettiği ve mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna" dair bilgilere ulaşıldığından mal varlıklarına el koyma kararı alındı.

Mal varlıklarına el konulan isimler arasında Reza Zarrab(Rıza Sarraf) ile Ebru Gündeş'in kızı Alara Sarraf ve 22 kişinin ismi geçiyor.

İSİMLER ŞÖYLE

Rıza Sarraf 
Alara Sarraf 
Hüseyin Sarraf 
Şebnem Sarraf 
Can Sarraf 
Mehmet İbrahim Burhanettin 
Behruz Büyükoğlu
Mehmet Mehdi Culazade 
German Ghanbarı Arablou
Hüseyin Karabeyli
Bahram Dargahi Moghaddam 
Aydın Harezi
Serdar Güneş 
Ali Hosein Zadeh
Göksel Kum 
Perviz Leki 
Ahmet Saygın 
Omıd Mohagilegh Eromi 
Moshtaghl Mohammad Ali 
Babak Nahani 
Hüseyin Nobari
Mohammad Reza 
Pashapournıku Ali Polat

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.