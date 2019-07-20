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Rezidansta şüpheli ölüm

Kayseri'de 24 yaşındaki bir genç, rezidansta ölü olarak bulundu.

Rezidansta şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı İkbal caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İsmail K.'yı (24) hareketsiz şekilde gören temizlik görevlisi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri, İsmail K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. İsmail K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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