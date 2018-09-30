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Roma Dönemine Ait Hançer Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait hançer ele geçirildi. 

Roma Dönemine Ait Hançer Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda il merkezinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemeli hançer ele geçirildi. 

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 
 

İHA

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