Roma Dönemine Ait Hançer Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda il merkezinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemeli hançer ele geçirildi.
Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İHA
30 Eylül 2018 Pazar 13:16
Edinilen bilgiye göre, Kayseri KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda il merkezinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemeli hançer ele geçirildi.
Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İHA