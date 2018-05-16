Ruhsatsız tabanca ele geçirildi Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri tarafından Küçük Mustafa Mahallesi Yazı Sokak’ta 3 ayrı iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca ve iki adet şarjör, 18 adet fişek, bir adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ve 30 adet kuru sıkı tabanca fişeği, bir adet muşta ve kesici alet ele geçirildi.

İş yeri sahipleri ve çalışanları olan N.Y., E.B., M.A. ve D.A. yakalanarak gözaltına alındı.

İHA



