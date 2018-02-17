Sağlık görevlisi uyuşturucudan gözaltında

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında sağlık görevlisinin de bulunduğu H.E(34), K.I(30), V.I(31) ve F.V(41) yakalandı. Şahısların üst, ev ve araç aramalarında 5 parça halinde toplam 15.8 gram gelen metamfetamin maddesi, 1 parça halinde esrar maddesi ve 22 adet uyuşturucu haplardan extacy hap ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

İHA

