ŞAHİN ALPAY VE MEHMET ALTAN'A TAHLİYE

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüştü.
6'YA KARŞI 11 OY
Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı verdi.
TAHLİYELERİNE HÜKMEDİLDİ
Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetti.
Turhan Günay, Cumhuriyet gazetesi davasında daha önce tahliye edilmişti.
Kaynak:Ensonhaber