Sahte banka sitesiyle hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Kayseri Siber Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde sahte banka sitesi oluşturarak, Phishing (oltalama) yöntemi ile mağdurlara ait banka bilgilerini elde ettikten sonra temin ettikleri banka hesaplarına para transferi yaparak yaklaşık 120 bin TL tutarında maddi menfaat temin eden 4 şüpheli şahıs 30.09.2019 tarihinde geçekleştirilen operasyon sonucunda, kaldıkları otel odasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda hesap kartı, 3 adet sahte şirketlere ait POS cihazları ve şahıslara ait cep telefonlarına el konulduğu bildirildi.







Savcılığa sevk edilen şüphelilerden D.A.’nın savcılıkça serbest bırakıldığı, G.A. M.Y. ve A.O. isimli şahısların ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

