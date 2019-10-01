Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sahte banka sitesiyle hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Kayseri Siber Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde sahte banka sitesi oluşturarak, Phishing (oltalama) yöntemi ile mağdurlara ait banka bilgilerini elde ettikten sonra temin ettikleri banka hesaplarına para transferi yaparak yaklaşık 120 bin TL maddi menfaat sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir kişinin de serbest bırakıldığı bildirildi.

Sahte banka sitesiyle hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Kayseri Siber Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde sahte banka sitesi oluşturarak, Phishing (oltalama) yöntemi ile mağdurlara ait banka bilgilerini elde ettikten sonra temin ettikleri banka hesaplarına para transferi yaparak yaklaşık 120 bin TL tutarında maddi menfaat temin eden 4 şüpheli şahıs 30.09.2019 tarihinde geçekleştirilen operasyon sonucunda, kaldıkları otel odasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda hesap kartı, 3 adet sahte şirketlere ait POS cihazları ve şahıslara ait cep telefonlarına el konulduğu bildirildi.



Savcılığa sevk edilen şüphelilerden D.A.’nın savcılıkça serbest bırakıldığı, G.A. M.Y. ve A.O. isimli şahısların ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.
 

Haber: Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKayseri Siber Suçlara Mücadele Şube MüdürlüğüSahte Banka Sitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.