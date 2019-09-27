Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren iki firmaya operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hastanelerdeki ameliyatlarda kullanılmak üzere alınan medikal ürünlerin usulsüz ve sahte etiketlerle verildiği belirlendi. Yapılan tespitler üzerine tıbbi malzeme üzerine iş yeri bulunan H.Ç. ve İ.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok malzeme ele geçirilirken, malzemelerin birçok ameliyatta kullanıldığı belirlendi.



H.Ç. ve İ.Ç. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.