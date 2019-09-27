Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren iki firmaya operasyon

​Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından usulsüz ve sahte etiketlerle hastanelere tıbbi malzeme verdikleri belirlenen firmanın yetkilileri olan 2 kişi tutuklandı.

Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren iki firmaya operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hastanelerdeki ameliyatlarda kullanılmak üzere alınan medikal ürünlerin usulsüz ve sahte etiketlerle verildiği belirlendi. Yapılan tespitler üzerine tıbbi malzeme üzerine iş yeri bulunan H.Ç. ve İ.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok malzeme ele geçirilirken, malzemelerin birçok ameliyatta kullanıldığı belirlendi.

H.Ç. ve İ.Ç. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişSahte EtiketBıbbi MalzemeGözaltıOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.