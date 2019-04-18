Sahte Hızır uslanmıyor

Şubat ayında A.C. isimli esnafın işyerine giderek çocuklarının engelli olmaması için dua ettiğini, kurban kesilmesi gerektiğini söyleyerek 700 TL’sini alan N.Ö. iddiaya göre ne kurban kesti, ne de aldığı parayı geri verdi. A.C. polise giderek şikayetçi oldu. N.Ö. hakkında ‘dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık N.Ö. ve mağdur A.C. ile avukatlar hazır bulundu.



“DUA OKUMASINI İSTEDİM, OKUYAMADI”

Mağdur A.C., mahkemede “Sanık çocuklarımın sakat olmaması için dua edeceğini, bunun için de kurban kesilmesi gerektiğini belirterek benden 700 TL istedi. Ben de dini duygularıma kapılarak parayı verdim. Bir süre geçince dolandırıldığımı anladım. Türbedeki görevlilere, sanığın eşkalini verdim ve görürlerse bana haber etmelerini istedim. Yaklaşık 15 gün sonra telefonla beni aradılar ve bu kişinin türbeye geldiğini söylediler. Ben, türbeye gittim ve bu kişiden birkaç kısa sure okumasını istedim. Okuyamadı, çünkü bilmiyordu" dedi.

Sanık N.Ö. ise mağdur A.C.’yi tanımadığını, dolandırıcılık yapmadığını, kendisinin eşinden ayrıldığını, bazen otelde kaldığını ve vatandaşlardan otel parası için maddi yardımlar aldığını söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık N.Ö.’ye ‘dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl hapis cezası ile tutuklanmasına karar verdi.



2016’DA DA HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ayrıca sanık N.Ö., 21 Mart Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir davada, 65 yaşındaki vatandaşı da dolandırmak istemiş, dini duygularını kullanarak dolandırmak suçundan 2 yıl 3 ay hapis, 3 bin 600 TL adli para cezası almıştı. O davada da mahkeme başkanı dini bilgisinin olup olmadığını sorarak, 'Fatiha' süresini okumasını istemiş, sanık N.Ö. ise hakime dua bilmediğini söylemişti.

