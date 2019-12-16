Sahte ‘Hızır’a Hapis Cezası Kayseri'de kendisini 'Hızır' olarak tanıttıktan sonra bir kişiden yaklaşık 8 bin TL alan şahsa, mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 2 bin 500 TL para cezası verildi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 14:38