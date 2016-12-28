Sahte kimlikle cep telefonu aldı 5 yıl hapis ile cezalandırıldı Kayseri'de sahte kimlikle bir iletişim merkezinden 2 bin 616 TL değerinde cep telefonu alan ve 'nitelikli dolandırıcılık', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından tutuklu yargılanan 39 yaşındaki sanığa toplam 5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık R.Ş. (30), Silivri 6 No'lu L Tipi Cezevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. 13 Aralık 2014'te Antalya'da ikamet eden A.K. isimli şahsın kimliğini ele geçiren ve sahte kimlikle Kayseri'de bir iletişim merkezinde, GSM operatöründen 2 bin 616 TL değerinde 24 ay vade ile Iphone 6 satın aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık R.Ş., mahkemede, "Söyleyecek bir şeyim yok. Durumum olmadığı için zararı gideremedim" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık R.Ş.'ye 'nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis, 6 bin 240 TL adli para cezası, 'özel belgede sahtecilik' suçundan ise 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanığa ayrıca 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet suçundan da iki kez 820 TL adli para cezası verdi.