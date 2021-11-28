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SAHTE PARA OPERASYONU

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen, parada sahtecilik ile mücadele faaliyetleri sürüyor.

SAHTE PARA OPERASYONU

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen, parada sahtecilik ile mücadele faaliyetleri kapsamında;
27.11.2021 günüi İlimiz Melikgazi ilçesinde bir evde yapılan aramada;  (767) adet (50) TL’lik banknot halinde toplam 38.350 TL sahte para ele geçirilmiştir. Olayla ilgili (1) şüpheli yakalanmış olup, gerekli adli işlemlere başlanmıştır.
            Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir.
 

Kurumsal

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JandarmaKayseriSAHTE PARA
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