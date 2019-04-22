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Sahte para ticareti yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 20 bin 700 TL sahte para ele geçirilirken, bu paraları piyasaya sürmek isteyen 2 kişi gözaltına alındı.

Sahte para ticareti yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan ihbarda iki şahsın üzerlerinde yüklü miktarda sahte para olduğu ve piyasaya sürmek istedikleri bilgisi verildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahısları takibe aldı. Bir park içerisinde takibe alınan S.T. ve M.D.'yi bir araya geldikleri esnada ekipler, üzerlerinde vatandaşı ve esnafı mağdur etmek için piyasaya sürmeye hazırladıkları gerçeğine birebir yakın olarak basılmış toplamda 20 bin 700 tutarında sahte TL ile birlikte suçüstü yakaladı. S.T. ve M.D. 'sahte para ticareti' suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA

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