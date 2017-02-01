Sahte polis 50 bin TL dolandırdı Kayseri'de kendini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, 56 yaşındaki A.B.'nin 50 bin TL'sini dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 56 yaşındaki A.B.'yi, cep telefonundan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, terör örgütüne operasyon yapacaklarını söyledi. Dolandırıcının yönlendirmesiyle A.B. iddiaya göre hesabından 50 bin TL parayı şahsın söylediği V. Ş. ismine gönderdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.B., polise giderek şikayetçi oldu.

Şüphelinin halen firari olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.