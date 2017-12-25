Sahte polisler özel ekip ile yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından A.Y. isimli şahsı arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve 140 bin TL dolandıran dolandırıcılarla ilgili olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 ayrı özel ekip kuruldu.

Yürütülen soruşturmada para yatırılan hesapların sahiplerinin İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da ikamet ettiği belirlendi. Kayseri İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak çalışan 3 özel ekibin yaptığı operasyonda İstanbul'da bulunan T.C.A., Gaziantep'te bulunan M.M. ve Ankara'da bulunan İ.L. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılardan T.C.A.'nın SEGBİS ile alınan ifadesi sonrasında İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, M.M. ve İ.L. isimli zanlıların ise haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

İHA