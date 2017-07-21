Şaka kurbanı polis, son yolculuğuna uğurlandı

3 aylık günlük polis memuruyken ilk görev yeri olan Antalya’nın Kepez ilçesinde meslektaşı S.Ş.’nin şaka yapmak için doğrulttuğu silahtan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucunda yaşamını yitiren çevik kuvvet personeli Ümran Yetişgen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından havayolu ile Kayseri’ye getirildi. Burada yakınları tarafından alınan cenaze, karayolu ile memleketi Ekinözü ilçesine ulaştı. Ay yıldızlı bayrağa sarılı cenaze, devlet hastanesi morgundan alınarak Maarif Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan baba ocağına götürüldü. Yetişgen’in baba ocağı Türk bayrakları ile donatılırken cenazesini taşıyan aracın evin önüne gelmesiyle birlikte feryatlar yükseldi. Şehidin kardeşi Sinan Yetişgen, ablasının üniformasını giyerek karşıladı. Yetişgen’in askeri personel olan kardeşi Fatih, tabutuna sarılarak ağlarken anne Elif Yetişgen’in feryatları ise yürekleri dağladı. Türk bayrağına sarılı tabutun içindeki kızına ‘Cennet kokulum’ diye seslenen gözü yaşlı anne, “Oy kuzum, yaktın beni Ümran’ım. Kemiklerimi kırdın Ümran’ım. Cennet kokulu kızım. Mekanın cennet olsun” diye ağıt yaktı. Yetişgen’in kız kardeşi Ayşe Yetişgen ise, “Bu olmaz, o korkar tabutun içinde. Ne olur çıkarın onu. Ablamı bırakıp nasıl gideyim” cümleleri ile ablasını son yolculuğuna uğurladı. Tamircilik yapan baba Cafer Yetişgen, metanetli durmaya çalışırken kardeşi Sinan Yetişgen de ablasını, üniformasını giyerek karşıladı. Yetişgen’in Türk bayrağına sarılı tabutu, baba ocağında helallik alınmasının ardından meslektaşlarının omzunda tekrar cenaze aracına konularak cenaze namazının kılınacağı Merkez Camii’ne götürüldü. Yetişgen’in kepi, tabutunun üstüne kondu. Burada Ümran Yetişgen için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Ömer Adar, Nurhak Kaymakamı ve Ekinözü Kaymakam Vekili İsmail Pendik, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Ekinözü Belediye Başkan Vekili Hanifi Öncül, Ekinözü İlçe Emniyet Amir Vekili Fatih Kasapoğlu, askeri erkan, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı. Kızına son vazifesini yapan acılı baba Cafer Yetişgen, Vali Yardımcısı Ömer Adar ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Atanamadığı için öğretmenlik yerine polisliği seçen ve ilk görev yerinde ‘şaka yaptığı’ sırada mesai arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayata veda eden polis memuru Ümran Yetişgen’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.