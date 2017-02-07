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Sakız kutularından uyuşturucu çıktı

Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların yapılan üst aramalarında sakız kutularının içinden 31 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sakız kutularından uyuşturucu çıktı
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptığı öğrenildi. Yapılan operasyonda M.B., F.N.D., M.L., R.Ş., F.K., A.B. ve M.K.'nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şahısların yapılan üst aramalarında sakız kutularının içinde ve küçük el çantalarının içine gizlenmiş vaziyette 31 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.
Yetkililer, A.B. ve M.K.'nın emniyette yapılan işlemin ardından serbest bırakıldığını, M.B., F.N.D., M.L., R.S. ve F.K.'nın ise haklarında yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
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