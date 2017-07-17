Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Samsun'da patlama gerçekleşti

Samsun sanayi arda arda patlama sesleri geldi.

Samsun'da patlama gerçekleşti

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir özel oto bakım servisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Yangınla beraber iş yerinde patlamalar oluştu. Yangını söndürmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangının çevredeki dükkanlara da sirayet ettiği ve üç iş yerinin yandığı belirtildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİNİN CAMLARI KIRILDI

Yangın nedeniyle meydana gelen patlamalarda çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı.



Patlama'dan sonra ilk görüntüler:


Kayseri Gündem
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
PatlamaSamsun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hasan 4 gün önce

Samsun ne alaka Kayseri haberlerinde?

Cevapla
Beğenmedim! (0)