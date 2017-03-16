Şanlıurfa Adliyesi'nde Kavga: 3'ü Polis 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Adliyesi'nde iki grup arasında çıkan kavganın taraflarının, 15 Mart 2016 tarihinde kent merkezinde bulunan Kalpaklı Pasajı'nda 200 liralık cep telefonu yüzünden başlayan alacak-verecek meselesi kavgasında Salih Kara'nın öldüğü,...

DURUŞMA SALONUNA GİRMEK İSTEMELERİ ÜZERİNE KAVGA ÇIKTI



Şanlıurfa'da Adliyesi'nde iki grup arasında çıkan kavganın taraflarının, 15 Mart 2016 tarihinde kent merkezinde bulunan Kalpaklı Pasajı'nda 200 liralık cep telefonu yüzünden başlayan alacak-verecek meselesi kavgasında Salih Kara'nın öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın duruşması olduğu ortaya çıktı. Bugün Şanlıurfa Adliyesi4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında Kara ailesinin fertleri, 4 kişinin tutuklu yargılandığı davayı izlemek için adliyeye geldi. İddiaya göre, duruşma salonuna girmek isteyen Kara ailesine izin verilmemesi üzerine, adliye koridorlarında gerginlik çıktı. Bu gerginlik üzerine Kara ailesinin duruşma salonundan uzaklaşmaları için takviye polis ekipleri çağrıldı. Polisduruşma salonuna girmek için ısrar eden ve mahkemeden ayrılmak istemeyen Kara ailesini güçlükle adliyeden dışarı çıkardı. Bu sırada gerginliğin büyümesi üzerine polis Kara ailesini biber gazı ve cop kullanarak adliyeden güçlükle uzaklaştırdı. Yaşanan olayda yaralanan 3'ü polis 6 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (HABERLER COM)