Yahyalı’da iş adamları ve esnafa yönelik kumpas, uygunsuz görüntülerle şantaj ve şantaj yoluyla maddi menfaat sağlayan şantaj fuhuş çetesi, 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda çökertildi.
Cumhuriyet Savcısı Emrullah Polat’ın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, çete mensubu L.B., Y.Ü., A.Ü., İ.D. ve B.Ü. isimli şahısları yakaladı. L.B., Y.Ü., A.Ü. ve İ.D. isimli şahıslar sevk edildikleri Yahyalı Sulh Ceza Hakimliği tarafından cezaevine sevk edildi. B.Ü., H.Ü. ve Y.Ü. isimli şahıslar ise denetimli serbestlik ile serbest bırakıldı.
Haber Merkezi
Şantaj çetesi çökertildi
Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde 10 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda, Yahyalı’da işadamı ve esnafa kumpas kurup uygunsuz görüntülerle şantaj yapıp iş adamlarından ve esnaftan maddi menfaat sağladığı iddia edilen fuhuş ve şantaj çetesi çökertildi.
31 Temmuz 2018 Salı 09:38
Yahyalı’da iş adamları ve esnafa yönelik kumpas, uygunsuz görüntülerle şantaj ve şantaj yoluyla maddi menfaat sağlayan şantaj fuhuş çetesi, 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda çökertildi.