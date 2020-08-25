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Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Ali Ç. yönetimindeki 48 NF 868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, S.K.'da yaralandı. Yaralanan S.K. sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. hayatını kaybeden Ali Ç.'nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 

İHA

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