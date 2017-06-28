Savaştan kaçtı, barajda boğuldu

Edinilen bilgiye göre, ailesi ile beraber piknik yapmak için Sarımsaklı Barajı'na gelen Suriyeli Hüseyin Ali Y. (17) serinlemek için baraja girdi. Bir süre sonra gölde kaybolan gencin yakınları durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve Türkuaz Doğa Sporları ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde arama yapan Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri, Hüseyin Ali Y.'nin cansız bedenine ulaştı. Bu sırada, Hüseyin Ali Y.'nin yakınları da meraklı gözlerle kurtarma çalışmalarını izledi. Gölden Hüseyin Ali Y.'nin cansız bedeninin çıkartılması gören aile, sinir krizi geçirdi.

Suriyeli gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



"Fabrika işçisi de girdiği gölde boğuldu"

Öte yandan, Develi ilçesi Çaryıözü Mahallesinde meydana gelen olayda, fabrika işçisi olduğu öğrenilen Hasan Hüseyin A. (33) serinlemek baraj gölüne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan 3 çocuk babası Hasan Hüseyin A.'nın cenazesini Türkuaz Doğa Sporları ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri çıkardı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kurum Haberi

