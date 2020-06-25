Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Selfie çeken gençler 'atla' diye bağırdı

Kayseri'de intihar girişiminde bulunan genci görenler ellerinde cep telefonları ile canlı yayın yapma yarışına girerken, bir vatandaş polis ekiplerine taktik vermeye çalıştı. Selfie çeken gençler ise, 'atla' diye bağırdı.

Selfie çeken gençler 'atla' diye bağırdı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde isminin Aytuğ olduğu öğrenilen genç, çıktığı ve uyuya kaldığı çatıda polis ekiplerinin gelmesi ile uyandı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen çatıdan inmeyen Aytuğ'u gören vatandaşlar da etrafta toplanmaya başladı. Aytuğ'un polis ekiplerinin ikna girişimlerine olumsuz cevap vermesiyle kalabalık iyice artarken vatandaşlar cep telefonları ile canlı yayın yapmaya başladı.



İntihar girişimini seyreden vatandaşlardan biri, "Atlayamaz bu adam, atlayacak insan kimseyi beklemez. Çatıda 3 tane polis var, biri bacanın arkasından dolaşarak yakalayabilir. Bu gencin amacı şov yapmak" dedi. İntihar girişimini gören ve selfie çeken gençlerden biri ise, 'Atla' diye bağırdı.



 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişİNTİHAR GİRİŞİMİKayseri Intihar Girişimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.