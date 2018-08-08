Seri katili eski 'TCK ve İnfaz Kanunu' kurtarmış

Kayseri'de 1994 yılında girdiği kıskançlık cinneti sonucu öz kardeşini boğarak öldüren Hamdi Kayapınar, bu suçtan girdiği cezaevinden 1998 yılında şartlı tahliye sonucu serbest bırakıldı. 1998-2001 yılları arasında kendisini 'Avcı' öldürdüğü vatandaşları da 'Av' olarak niteleyen Hamdi Kayapınar, 6 kişiyi de öldürdükten sonra 2001 yılında gözaltına alınarak tutuklandı. 'Birden fazla cinayet' ve 'Yağma' suçlarından tutuklanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kayapınar, cezaevinde 16 yıl 1 gün kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl tahliye edildi.

Geçtiğimiz hafta Talas ilçesine bağlı Erenköy mahallesi Şehit Komandolar Caddesi üzerinde bulunan bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı öldüren Kayapınar, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 950 saatlik güvenlik kamera kaydının incelenmesi sonucunda özel harekat ekiplerinin de katıldığı bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



"765 sayılı kanundan yararlanmış"

2001 yılında tutuklanarak cezaevine giren ve 16 yıl 1 gün yattıktan sonra serbest bırakılan Hamdi Kayapınar'ın, tahliye edilmesi de tartışmaları beraberinde getirdi. İHA muhabirinin derlediği bilgilere göre, seri katil Kayapınar'ın suç işlediği tarihte 13.07.1965 yılında kabul edilen ve 16.07.1965 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve eski 647 sayılı İnfaz Kanunu kapsamında cezaevinde yattığı her 30 günde 6 gün indirim aldığı ve 16 yıl 1 gün cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.



"765 sayılı TCK ve eski 647 sayılı İnfaz Kanun"

765 sayılı kanun şu şekilde:

"Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 25 yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 20 yıllarını, diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 1/2'sini çekmiş olup da tüzüğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde, talepleri olmasa dahi şahsi şartla salıverilirler." Ayrıca bu kanunda, işlenen bir cinayette müebbet hapis cezası alındığında cezaevinde geçireceği süre 16 yıl 1 aydı ve diğer cezalarda 1/2 indirim yapılıp aynı zamanda cezaevinde kaldığı her 1 ayda da 6 gün indirim yapılır maddesi yer alıyor.



"Kanun 2005 yılında yürürlükten kaldırılmış"

1965 yılında yürürlüğe giren 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 13.12.2004 tarih ve 5275 sayılı kanunun 120. maddesiyle 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldı. Yürürlüğe giren 5275 sayılı infaz kanunu ve 5237 sayılı TCK hükümlerine göre aynı suçtan cezaevinde geçirilen süreler daha da artırıldı.