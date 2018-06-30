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Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Avşar Söğütlü mahallesinde bulunan akrabalarının yanına gelen Ş.Ç. (40), serinlemek için Zamantı ırmağına girdi. S.Ç.'nin sudan çıkmadığını farkeden yakınları durumu yetkililere bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, AKUT ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken diğer ekipler de S.Ç.'ye ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası S.Ç.'nin cansız bedeni balık adamlar tarafından ırmaktan çıkarıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

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BoğulduKayseri
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