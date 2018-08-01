Serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sıcaktan bunalan İrfan G. (41) sulama havuzuna girdi. Bir süre sonra İrfan G.’nin havuzdan çıkmadığını gören yakınları, İrfan G.’yi havuzun içerisinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, havuza girerek İrfan G.’yi çıkardı. Kalbiduran İrfan G., ilk müdahalenin ardından AFAD ve polis ekiplerinin yardımıyla ambulansa konulan İrfan G., şehir hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.