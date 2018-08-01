Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğuldu

Kayseri’de serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğulan 1 kişiyi, UMKE ekipleri havuza girerek çıkardı. Kalbi duran şahıs, ambulansla hastaneye sevk edildi. 

Serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sıcaktan bunalan İrfan G. (41) sulama havuzuna girdi. Bir süre sonra İrfan G.’nin havuzdan çıkmadığını gören yakınları, İrfan G.’yi havuzun içerisinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, havuza girerek İrfan G.’yi çıkardı. Kalbiduran İrfan G., ilk müdahalenin ardından AFAD ve polis ekiplerinin yardımıyla ambulansa konulan İrfan G., şehir hastanesine sevk edildi. 
Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişBoğulma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.