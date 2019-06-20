Servis minibüsü yan yattı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında E.Y.(32)'nin kullandığı 38 TP 491 plakalı otomobil ile İ.S.(50)'nin kullandığı 38 P 1503 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle 38 P 1503 plakalı servis minibüsü yan yattı.







Kazada iki sürücü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından şehir hastanesine kaldırıldı.







Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

