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Servis minibüsü yan yattı: 2 yaralı

Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle bir servis minibüsü yan yattı.

Servis minibüsü yan yattı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında E.Y.(32)'nin kullandığı 38 TP 491 plakalı otomobil ile İ.S.(50)'nin kullandığı 38 P 1503 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle 38 P 1503 plakalı servis minibüsü yan yattı.



Kazada iki sürücü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından şehir hastanesine kaldırıldı.



Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

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