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Seyir halindeki kamyon yandı

Kayseri’den yola çıkan kumaş yüklü bir kamyon Sakarya’nın Erenler ilçesi Anadolu otoyolunda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda araç kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Seyir halindeki kamyon yandı

Yangın, Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu Alancuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri'den İstanbul'a kumaş taşımakta olan Hacı Kadir Topaloğlu idaresindeki 38 LL 166 plakalı kamyon, Alancuma mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü, kamyonu yol kenarına park edip durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

Çıkan yangın olay yerine giden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonun kullanılamaz hale geldiği yangında kumaşlar da zarar gördü.

İHA
 

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