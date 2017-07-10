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Seyyar satıcılar, polis ve zabıtaya saldırdı: 3 yaralı

Osman Kavuncu mahallesinde seyyar satıcılar, polis ve zabıta ekiplerine saldırdı. Çıkan kavgada yaralanan polis, zabıta ve seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.

Seyyar satıcılar, polis ve zabıtaya saldırdı: 3 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de Osman Kavuncu mahallesinde bulunan Mescid-i Aksa Camii’nin önünde meydana gelen olayda, zabıta ekipleri burada satış yapan seyyar satıcıları, satış yapmamaları konusunda uyardı. Çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşünce, zabıta ekipleri polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin gelmesi ile beraber seyyar satıcılar, ekiplere saldırdı. Çıkan kavgada polis İlyas B., zabıta Mustafa D. ve ismi öğrenilemeyen bir seyyar satıcı yaralandı. Yaralanan polis ve zabıta sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen seyyar satıcı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
 
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