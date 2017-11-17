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SGK’YI DOLANDIRAN ÇETE ADLiYEYE SEVK EDiLDi

 Kayseri’de aldıkları usulsüz engelli raporları ile bir çok kişiyi SGK’dan emekli eden şebekeden 6 kişi adliyeye sevk edildi.

SGK’YI DOLANDIRAN ÇETE ADLiYEYE SEVK EDiLDi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kayseri’de faaliyet gösteren firmalarda çalışan şahısların 3600 çalışma gününü tamamladıktan sonra usulsüz olarak aldıkları Engelli Sağlık Raporları ile vergi indiriminden yararlandıkları, akabinde SGK'ya başvurarak emekli oldukları anlaşıldı. Bu olayı gerçekleştiren ve usulsüz rapor alma işini organize eden şahısların da aralarında bulunduğu 33 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Nitelikli Dolandırıcılık ve Kamu Kurum Dolandırıcılığı suçu ile ilgili olarak 31 şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 6'sı işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
İHA

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