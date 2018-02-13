Sigara kaçakçılarına geçit yok

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçta bulunan A.A. ile A.Ö.'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan bir başka operasyonda ise takibe alınan T.Ö.'nün evine yapılan operasyonda 535 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.

Yetkililer, gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA