Sigara kaçakçısı Kayseri polisinden kaçamadı
Kayseri polisi tarafından bir tırın dorsesinde yapılan aramada 19 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.
02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:35
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