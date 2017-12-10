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Sıkışan gaz bomba gibi patladı 

Kayseri'de dün bir evde gaz sıkışması sonucunda patlama meydana geldi. Evin yıkıldığı patlamada bir kişi yaralandı. 

Sıkışan gaz bomba gibi patladı 

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 107'de gaz sıkışması sonucunda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Patlama sonrasında evin bir bölümü yıkılırken, büyük hasar oluşan evin duvarlarında çatlaklar oluştu.



Patlamada yaralanan Muzaffer A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




Yetkililer, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.
İHA

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