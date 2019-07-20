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Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Kayseri'de polis ekipler tarafından silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve 6136 SKM suçları kapsamında yapılan çalışmalarda; Anbar mahallesinde bulunan bir iş yerinde ruhsatsız silah olduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah, silaha ait şarjör 6 adet 7.65 mm çaplı fişek ve 2 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

İHA

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