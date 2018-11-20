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Silah Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon: 2 Gözaltı

Kayseri polisi tarafından silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Silah Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon: 2 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Tacettin Veli Bulvarı üzerinde H.O.C.'nin kullandığı araç içerisinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız Zigzauer marka tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör ele geçirildi.
Ayrıca aynı gün içerisinde Otogar civarında durumundan şüphelenilerek durdurulan M.E.'nin üst aramasında ise 1 adet Springfield Armory USA marka ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ayrıca, silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar çok yönlü olarak devam edeceği bildirildi.
 

İHA

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