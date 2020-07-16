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Silahçılık ve av bayi dükkanına ateş eden 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de silahçılık ve av bayi dükkanını gece saatlerinde kurşunlayan 2 şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Silahçılık ve av bayi dükkanına ateş eden 2 şüpheli yakalandı

6 Temmuz'da gece saatlerinde Hunat Mahallesi’nde faaliyette bulunan silahçılık ve av bayine kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmıştı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana gelmişti.



Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 800 saatlik kaydın detaylı incelenmesiyle eşkali belirlenen şüpheliler F.A.G. ve O.D., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayda kullanılan tüfek de polislerce ele geçirildi.



Öte yandan iş yerine yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarınca da saniye saniye görüntülendi.
 

İHA

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