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Silahla Gasp Yapan DEAŞ'lı Terörist Yakalandı

Kayseri'de silahlı yağma suçundan yakalanan zanlının DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. 

Silahla Gasp Yapan DEAŞ'lı Terörist Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 25 Eylül tarihinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde silahlı yağma olayı gerçekleşti. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı Suriye uyruklu İ.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şüphelinin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün kadrosunda silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde ise DEAŞ'ı öven paylaşımlar yaptığı ve örgütü simgeleyen flama önünde fotoğrafının bulunduğu belirlendi. Şüpheli İ.Ş.’nin yapılan doktor kontrolünde vücudunun değişik yerlerinde şarapnel yaralarına ait izlere rastlandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece ‘DEAŞ terör örgütü üyesi olmak ve silahlı yağma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 

İHA

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