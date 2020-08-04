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Silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’de iş yerinde çıkan silahlı kavgada vurularak hayatını kaybeden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan iş yerinin bahçesinde bulunan O.A. (49) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs, O.A.'ya (45) silahla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan O.A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. O.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin şüpheli şahsı yakalamak için çalışması sürüyor.
 

İHA

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